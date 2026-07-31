Staří Řekové si člověka představovali jako ideál celistvosti, v němž „krásné“ a „dobré“ splývá v jedno. Pro popis tohoto konceptu existoval zvláštní termín – „kalokagathia“. Označuje člověka, jehož tělo je ve výborné kondici, mysl jasná, řeč srozumitelná a strukturovaná, charakter rozhodný a činy vždy důstojné. Je to ideál vnější a vnitřní sladěnosti, kde krása a síla harmonicky existují vedle rozumu a morálky.
Představme si Athéňana, který ráno trénuje v palaistře, tedy ve sportovním areálu, přes den diskutuje na agoře, veřejném prostranství, a večer se podílí na rozhodování v rámci polis, politického společenství. Pro Řeky to všechno byla jedna a tatáž dovednost: být stejně krásný a důstojný ve všem, ve slovech, v myšlenkách a v pohybu.
Pohyb jako základní jazyk mozku
Řekové tuto souvislost intuitivně cítili, zatímco dnes ji můžeme potvrdit vědecky a vysvětlit jazykem neurobiologie. Pro mozek je pohyb jedním z jeho základních úkolů. Je doslova nastavený na to, aby řídil tělo, plánoval, koordinoval, udržoval rovnováhu, včas tlumil zbytečné impulzy, šetřil energii a aby to všechno dělal tiše, průběžně, aniž bychom si toho museli vědomě všímat.
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Z evolučního hlediska se mozek vyvíjel společně s motorikou. Bylo to nezbytné k hledání potravy, orientaci v prostoru, vyhýbání se nebezpečí, jednání ve skupině, tedy k přežití a úspěšnému předání genů další generaci. Složitý pohyb, od vzpřímené chůze až po přesnou práci rukou, se stal jedním ze základních „programů“ člověka. Pravidelná fyzická aktivita proto pro mozek není bonus ani volitelný doplněk, ale biologická nutnost.
Existují tři hlavní kanály, skrze které pohyb podporuje mozek.
Co se dočtete dál
- Jakými mechanismy pohyb podporuje správné fungování mozku.
- Které typy cvičení mají vliv na které oblasti.
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