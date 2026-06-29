Člověk má často pocit, že by měl celý život fungovat stejně. Stejně rychle myslet, stejně pružně reagovat, stejně dobře snášet změny, tlak i nejistotu. Když to najednou nejde jako dřív, snadno z toho vznikne podezření, že se něco pokazilo, že dotyčný zlenivěl, zestárl, ztratil tah na branku nebo už prostě není tím, kým býval.
Mozek se mění po celý život, jen ne rovnoměrně a ne po přímce. V různých obdobích přestavuje síť svých spojení podle toho, jaké úkoly jsou pro danou životní etapu důležité a jaké zdroje má právě k dispozici. Proto nedává smysl očekávat od sebe tutéž verzi efektivity, flexibility, rychlosti a odolnosti v raném mládí, v dospělosti i ve vysokém věku. Všechny čtyři etapy vývoje mozku mají podle nové studie svá specifika a rozhodují, v čem bude dotyčný dobrý a v čem už budou jeho schopnosti horší.
Co se dočtete dál
- Kterými čtyřmi stadii lidský mozek podle nové studie prochází.
- Jak se v těchto stadiích chovat, aby člověk svůj mozek podpořil, než jej sabotoval.
- Co vývoj mozku učí o tom, jak přistupovat k výchově dětí.
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