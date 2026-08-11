Zpráva o tom, že se nic nestalo, nebývá většinou příliš alarmující. Když se nic neděje, tak proč se vzrušovat, no ne? Někdy je to ale jinak. Nulový pohyb může být pro někoho skvělou zprávou, pro druhého naopak dokladem, že se ve skutečnosti řítí do obrovského průšvihu.
Hezkým příkladem tohoto jevu jsou nynější preference politických stran. Na první pohled se neděje vůbec nic. Podle aktuálního průzkumu Medianu by strany koalice a opozice v přepočtu na mandáty dosáhly úplně stejného výsledku jako ve volbách před deseti měsíci. Poměr křesel ve sněmovně by byl opět 108 : 92.
Jenže pod tímto zdánlivě nudným údajem se skrývá veliký průšvih opozičních stran. Pojďme si říci, v čem spočívá, co ho způsobuje a zda by se dal řešit.
Co se dočtete dál
- Jak dopadl poslední průzkum preferencí a proč je pro opozici tragický.
- Jaká je známost opozičních lídrů mezi lidmi.
- Co by měly opoziční stany udělat, aby zase neprohrály, a jaký mají v blízkém sousedství příklad.
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