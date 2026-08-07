Někteří říkají, že to byl poslední happening Milana Knížáka. A něco na tom je. Pohřeb se státními poctami organizovaný těmi, kterými slavný umělec upřímně opovrhoval, mohl opravdu působit jako odhalující gesto, vyvolané silou osobnosti svérázného performera. Jenže nemůže to být současně i trochu jinak? Nejsou pocty i výrazem toho, že se nekonformní Milan Knížák paradoxně hodí nynější moci do krámu? A pokud to tak je, v jakém smyslu?

Pro nynější držitele moci neměl Milan Knížák opravdu jediné dobré slovo. Andreje Babiše považovat za lumpa, za ostudu Česka. Například napsal:

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Co se dočtete dál

  • Jak Milan Knížák viděl Andreje Babiše.
  • Proč se k němu Babišova vláda přesto hlásí.
  • Jak lze pokroutit a zneužít odkaz umělce.