Kdo je nejvýraznějším lídrem opozice v Česku? Průzkum agentury NMS přinesl výsledky, ze kterých by měl jistě radost Jára Cimrman. Na prvním místě se umístil prezident Petr Pavel, na druhém premiér Andrej Babiš. Ani jeden přitom k opozici nepatří. Naopak jsou to dva hlavní představitelé výkonné moci. Dalo by se tedy říci, že jde o první aut v dějinách průzkumů veřejného mínění. Zkusme to ale vzít vážně. O čem výsledky svědčí?
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- Proč nejvíce lidí považuje za lídra opozice prezidenta Petra Pavla
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