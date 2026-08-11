Nedávno se objevil nápad na prodej čtyřicetiprocentního akcionářského podílu Letiště Praha prostřednictvím primární emise akcií. Co by taková transakce mohla přinést potenciálním investorům, ale zároveň i samotnému letišti v dlouhodobém horizontu?
Částečně privatizovaná letiště najdeme ve Vídni (Flughafen Wien), ve Frankfurtu a dalších německých městech (Fraport), v Paříži (Aéroports de Paris) či v Aténách (Athens International Airport). Existuje také konsorcium španělských letišť Aena, které sdružuje například letiště v Madridu a Barceloně. Z investorského pohledu je navíc třeba dodat, že jde většinou o úspěšné příběhy.
Co se dočtete dál
- Co by znamenalo uvedení pražského letiště na burzu?
- Jaká rizika jsou s tím spojená?
- Našlo by se dostatek zájemců?
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