Nedávno se objevil nápad na prodej čtyřicetiprocentního akcionářského podílu Letiště Praha prostřednictvím primární emise akcií. Co by taková transakce mohla přinést potenciálním investorům, ale zároveň i samotnému letišti v dlouhodobém horizontu?

Částečně privatizovaná letiště najdeme ve Vídni (Flughafen Wien), ve Frankfurtu a dalších německých městech (Fraport), v Paříži (Aéroports de Paris) či v Aténách (Athens International Airport). Existuje také konsorcium španělských letišť Aena, které sdružuje například letiště v Madridu a Barceloně. Z investorského pohledu je navíc třeba dodat, že jde většinou o úspěšné příběhy.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co by znamenalo uvedení pražského letiště na burzu?
  • Jaká rizika jsou s tím spojená?
  • Našlo by se dostatek zájemců?