Tuzemský obranný průmysl zažívá nejsilnější období od devadesátých let. V roce 2025 dosáhl export vojenského materiálu rekordních 112,6 miliard korun. Přibližně devadesát procent produkce českých firem nadále směřuje do zahraničí.

Dosavadní model růstu však naráží na hranice výrobních kapacit, zejména v chemickém průmyslu a výrobě munice. Další posun proto musí vycházet z vlastního vývoje, sofistikovanějších technologií a produktů s vyšší přidanou hodnotou.

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Co se dočtete dál

  • Jak překonat výrobní omezení v chemickém průmyslu a výrobě munice.
  • Jak zajistit, aby české firmy získaly minimálně 40 % hodnoty strategických akvizic.
  • Jak zapojit české firmy do evropských obranných programů.

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