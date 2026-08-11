Tuzemský obranný průmysl zažívá nejsilnější období od devadesátých let. V roce 2025 dosáhl export vojenského materiálu rekordních 112,6 miliard korun. Přibližně devadesát procent produkce českých firem nadále směřuje do zahraničí.
Dosavadní model růstu však naráží na hranice výrobních kapacit, zejména v chemickém průmyslu a výrobě munice. Další posun proto musí vycházet z vlastního vývoje, sofistikovanějších technologií a produktů s vyšší přidanou hodnotou.
Co se dočtete dál
- Jak překonat výrobní omezení v chemickém průmyslu a výrobě munice.
- Jak zajistit, aby české firmy získaly minimálně 40 % hodnoty strategických akvizic.
- Jak zapojit české firmy do evropských obranných programů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.