Když se bavíme o obranném průmyslu, často mluvíme v desetiletích. Vývoj nových systémů trvá roky, výrobní programy ještě déle a budování důvěry mezi průmyslem a zákazníky je otázkou celé generace.

Jenže svět obranných technologií se mění. Dnes mohou být čtyři roky překvapivě dlouhá doba. Stačí se vrátit do roku 2022.

CSG tehdy byla skupinou převážně středoevropských průmyslových firem, která pošilhávala po příležitostech za oceánem. Přelomová akvizice výrobce malorážového střeliva The Kinetic Group byla ještě před námi a vstup na burzu působil spíše jako dlouhodobá ambice než plán. Dnes je CSG globální průmyslovou skupinou s výrobními závody na třech kontinentech, více než 14 000 zaměstnanci a akciemi obchodovanými na burze Euronext Amsterdam.

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