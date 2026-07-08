Existuje zkreslení, které se často vyskytuje v dnes módním tématu biohackingu, dlouhověkosti a zdraví. Jde o zkreslení chybné extrapolace. Jeho podstata spočívá v tom, že výsledek získaný v jednom kontextu, u konkrétní skupiny lidí, za určitých podmínek a s určitou cílovou metrikou, se automaticky přenese „na všechny a za každých okolností“. Například se vezme intervence, která může dávat smysl u lidí s konkrétním deficitem, onemocněním nebo výrazným rizikem, a promění se v univerzální návyk „pro optimalizaci“ u zdravých. 

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Co se dočtete dál

  • Proč je potřeba současný trend dlouhověkosti a zdravého životního stylu brát někdy skepticky.
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