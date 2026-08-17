Prý to měla být nadsázka, ale v jádru nebyla. Andrej Babiš začal po prvních kapkách deště poskakovat po zahradě a volal: „Prší! Modlil jsem se k Jezulátku a modlil jsem se dobře!“ Říká to o něm hodně. Asi i o trochu víc, než by chtěl. A současně, protože Babiš je reprezentantem naší společnosti, říká to hodně i o nás.

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Co se dočtete dál

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