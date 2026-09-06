Babišova vláda u české veřejnosti poprvé vážně narazila. Návrh rozpočtu, který počítá s dalším gigantickým zadlužením, odmítá výrazná většina – celých 62 procent – Čechů. Je tu tedy několik otázek. Co je důvodem nečekaně silného odporu? Jak velký problém to pro vládu znamená? A může z toho nějak těžit opozice?
Nejdříve čísla. Agentura Median na reprezentativním vzorku zjistila, že odpor proti zadlužení o dalších 389 miliard korun v době, kdy Česko nečelí žádné krizi, je skutečně silný. Nejenže ho odmítají takřka dvě třetiny populace. Ale nové dluhy jdou proti srsti i voličům vládních stran. Na dluhovou jízdu odmítá nastoupit nadpoloviční většina voličů Motoristů a SPD. A co je nejzajímavější – i 28 procent voličů hnutí ANO. Takto silný odpor vůči tomu, co Andrej Babiš prosazuje, jsme u jeho vlastních lidí zatím nikdy v ničem nezaznamenali.
Co je důvodem?
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