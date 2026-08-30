Oblíbené rčení, že „karma je zdarma“, si ověřil na vlastní kůži Andrej Babiš. Jeho vláda zlikvidovala strategickou komunikaci jak na Úřadu vlády, tak na jednotlivých ministerstvech. A nyní běduje, že stát nedokázal rychle reagovat na dezinformační operaci zaměřenou proti němu.
O co šlo: Kdosi rozšířil zprávu, že se Polsko chystá zabrat část území na českém Těšínsku. Byla to profesionální práce. Zahrnovala falešný profil českého velvyslance ve Varšavě, falešné stránky Českého rozhlasu, návazné facebookové profily svolávající protipolskou demonstraci. Je tedy skoro jisté, že ten „kdosi“ není nějaký Pepa z depa, ale specialista, který má frčky, prostředky a tým. A že sídlí někde v Petrohradu.
Co se dočtete dál
- Jak radikálně se liší reakce Česka a Polska na dezinformační útok.
- Proč Babišova vláda likviduje strategickou komunikaci a jak je to nebezpečné.
- Kam až sahá ideologická zaslepenost aktuálního kabinetu.