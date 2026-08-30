Stížnost Andreje Babiše na „dovolenkáře“ z řad nezaměstnaných, kteří si podle něj užívají pohody za 80 procent příjmu, nezůstala bez odezvy. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje změnu. Od příštího ledna má podpora klesnout z 80 procent výdělku na 65 procent. Maximální podpora by přitom činila jen 60 procent průměrné mzdy. Což by například znamenalo, že člověk bez práce, který měl alespoň průměrnou mzdu, dostane zhruba o deset tisíc korun méně než letos, kdy je maximální částka stanovena na cca 38,5 tisíce korun. Nejvíc potrestáni budou lidé s vyšším příjmem.
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