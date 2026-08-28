Od dovolené se často očekává, že člověka „restartuje“, smaže únavu a vrátí mu energii na další měsíce. Jenže ani krásný pobyt u moře nebo týden bez budíku nezaručí, že pocit klidu po návratu rychle nezmizí. Proč i dobrý odpočinek tak rychle přestává fungovat? A jak v takové situaci naplánovat dovolenou tak, aby člověka opravdu osvěžila bez tlaku na „dokonalý“ odpočinek?
Úleva po dovolené často zmizí během několika dní po návratu do pracovního a domácího rytmu. Neznamená to nutně, že byla příliš krátká, drahá nebo špatně naplánovaná. Výzkumy popisují jev zvaný recovery decay, to je postupné vyhasínání efektu zotavení. Jakmile se znovu objeví pracovní tlak, plná schránka nezodpovězených e-mailů a běžné povinnosti, vrací se i nároky, od nichž si tělo a mysl na chvíli odpočinuly. Rychlé vytrácení odpočinku tak souvisí především s návratem do stejných podmínek, někdy ještě s nahromaděným skluzem.
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