Morová epidemie v roce 1665 uzavřela cambridgeskou univerzitu a mladý Isaac Newton se na čas vrátil domů do Woolsthorpe. Vynucené odloučení se ukázalo jako mimořádně plodné. Newton se tehdy intenzivně věnoval optice, promýšlel základy matematické analýzy a do tohoto období se váže i slavná historka s padajícím jablkem.

Samota pro něj nebyla prázdným únikem, ale prostorem pro hlubokou práci, soustředění a jasno v otázkách, které vyžadovaly klid.

Ústraní ale nemusí vždy znamenat odpočinek ani obnovu sil. Někdy se z něj stane spíš úkryt. Člověk se někdy nestahuje proto, aby si odpočinul, ale aby nemusel čelit pozornosti, setkáním, hodnocení nebo možné kritice. A právě tehdy stojí za to ptát se, kde končí zdravá potřeba samoty a kde začíná vyhýbání, které postupně zužuje život.

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