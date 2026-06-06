Morová epidemie v roce 1665 uzavřela cambridgeskou univerzitu a mladý Isaac Newton se na čas vrátil domů do Woolsthorpe. Vynucené odloučení se ukázalo jako mimořádně plodné. Newton se tehdy intenzivně věnoval optice, promýšlel základy matematické analýzy a do tohoto období se váže i slavná historka s padajícím jablkem.
Samota pro něj nebyla prázdným únikem, ale prostorem pro hlubokou práci, soustředění a jasno v otázkách, které vyžadovaly klid.
Ústraní ale nemusí vždy znamenat odpočinek ani obnovu sil. Někdy se z něj stane spíš úkryt. Člověk se někdy nestahuje proto, aby si odpočinul, ale aby nemusel čelit pozornosti, setkáním, hodnocení nebo možné kritice. A právě tehdy stojí za to ptát se, kde končí zdravá potřeba samoty a kde začíná vyhýbání, které postupně zužuje život.
Co se dočtete dál
- Co je to vůbec introverze a proč se tak často zaměňuje za úzkost nebo stydlivost a jak z toho hlavně ven.
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