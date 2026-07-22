Problémem některých ekonomických rozhodnutí není jen to, že do nich vstupují emoce či myšlenkové klamy. Do zasedací místnosti často přichází ještě jeden nezvaný účastník – naše ego. A na rozdíl od ostatních neodejde ani během přestávky na kávu.

Naše ego čili náš obraz sebe sama, většinou jako schopného a odpovědného člověka, je něco, co si dlouhodobě vytváříme a pečlivě hájíme. Není na něm nic mystického ani negativního. V mnoha ohledech nám pomáhá: dodává nám potřebnou odvahu a sebedůvěru.

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Co se dočtete dál

  • Jak ego mění rozhodování manažerů v případě neúspěšných projektů.
  • Proč investoři raději drží ztrátové pozice, než by přiznali chybu.
  • Jak ochrana vlastní identity ovlivňuje firemní strategie a načasování oprav chyb.
  • Proč spotřebitelé udržují drahé nákupy či předplatná, která nevyužívají.

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