Akcie evropských zbrojařů stály ještě na začátku letošního roku na pozici nejrůstovějšího sektoru poslední doby. O to větší překvapení nastalo, když se po začátku války Spojených států s Íránem tyto akcie vydaly k výraznému poklesu. Selský rozum by přece velel: Když začala další válka, bude se poptávat více zbraní. To platí, avšak problém tkví v tom, jakých zbraní.
Konflikt USA s Íránem měl být jednoznačným a rychlým vítězstvím největší vojenské velmoci. Stal se však po Ukrajině další ukázkou efektivnosti asymetrické války. Íránský dron, který stojí menší desítky tisíc dolarů, je sestřelován americkými Patrioty za tři a více miliony dolarů. A těžká íránská raketa za cenu jeden až tři miliony dolarů je likvidována americkými systémy THAAD za 13 až 15 milionů dolarů USD. Vzniká tedy běžně nákladová asymetrie v poměru 1 : 10, ale také 1 : 100 nebo více.
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Někteří investoři se proto síly levných dronů začali obávat. Nelze na ně donekonečna vypouštět drahé záchytné rakety, navíc drony ve svých počtech obranou snadno proniknou a ničí drahé pozemní cíle. Pokud si toto uvědomí západní vlády, mohou změnit své plány na nákupy tradiční vojenské techniky.
Na to doplatily akcie evropských zbrojařů dlouhým jarním výprodejem, a zejména pak středoevropských výrobců orientovaných na pozemní systémy jako Rheinmetall, RENK či domácí CSG. Akcie Rheinmetallu spadly z maxima 2000 eur až na 900, než část ztrát umazaly.
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Trhy však mívají tendenci přestřelovat skutečný význam zpráv. Drony nyní vývojově „utekly“ zbytku zbraní, ale brzy je začnou dohánět cenově dostupné protidronové systémy. Dále, obnova evropských armád po 30 letech zanedbávání má zrovna pozemní techniku jako jednu z priorit. Odhaduje se, že největší evropské státy NATO snížily v letech 1992–2022 počty pozemní obrněné techniky o 70–80 procent, což je více než u leteckých či námořních sil. Tento deficit se bude napravovat mnoho let.
Těžká vojenská technika se přirozeně bude muset přizpůsobit době dronů, ale zdaleka nekončí. Výprodeje akcií někdy hraničící s panikou tak mohou vytvářet pro racionálního investora příležitost.
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