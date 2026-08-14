Přestože prakticky celá výsledková sezona za letošní druhé čtvrtletí není ničím jiným než festivalem úspěchu pro všechny tržní segmenty, které se i jen otřely o AI jako investiční téma, bující fundament je setrvale zpochybňován obavami o návratnost megalomanských investic. Do této debaty v uplynulém týdnu razantně promluvili zástupci tzv. neocloudu (cloudová infrastruktura pro umělou inteligenci). Především jde o firmy CoreWeave a Nebius, jejichž poselství dále přiživuje žhavý AI narativ. Trh neocloudy obratem náležitě odměnil, akcie CoreWeave si připsaly 19 procent, Nebius dokonce 34 procent.
Jeden z hlavních argumentů shortařů se točí kolem životnosti instalovaného hardwaru, jmenovitě GPU výpočetních jednotek. Dle něho je GPU výpočetní kapacita zastaralá, a tudíž plně amortizovaná dávno předtím, než se dostaví kýžená návratnost. Jinými slovy, ekonomicky užitečná životnost tohoto stěžejního hardwaru je daleko kratší než splatnost dluhu, jímž je jeho nákup do velké míry financován.
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Přímo proti tomuto argumentu jde jeden ze střípků úterního oznámení CoreWeave, která uvedla, že podepsala kontrakt na pronájem výpočetní kapacity čipů A100 od Nvidie na architektuře Ampere až do roku 2029. Jde přitom o generaci čipů, která vstoupila na trh a do provozu již v roce 2020. Před érou AI byl hardware tohoto typu amortizován během zhruba tří let. Empirická zkušenost v éře AI ovšem postupně prodlužovala odhadovanou životnost na nynějších asi šest let, což mnozí škarohlídi označili pouze za účetní hrátky za účelem zmírnění tlaku na profitabilitu skrze prodloužené odpisy. Oznámení CoreWeave posouvá reálnou životnost až k devíti rokům.
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Oba velké neocloudy navíc v uplynulých týdnech zvedaly ceny svých služeb o 25 až 30 procent, navíc v prostředí již pozvolně se zlepšujících marží. Nebyly k tomu tudíž nuceni, nýbrž využily aktuální tržní situace. Z toho dovozujeme, že dostupná výpočetní kapacita za nynější poptávkou nadále pokulhává, a zároveň dochází k pozvolnému vylepšování jednotkové ekonomiky umělé inteligence, což je pro životnost AI cyklu naprosto klíčová proměnná.
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