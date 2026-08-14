Bydlení v Česku patří k nejméně dostupným v Evropě, kromě bytů rostou ceny nájemného, vodného, stočného i energií. Restaurace zvýšily ceny natolik, že mimo hlavní města jich řada zkrachovala, a počet podnikatelů v pohostinství za posledních pět let klesl o pětinu. A dovolená v Česku začíná být vzhledem k cenám, dostupnosti a kvalitě služeb známkou luxusu.

Zkrátka tahounem inflace v Česku jsou dlouhodobě služby. A samozřejmě pohonné hmoty, jejichž cenu daleko víc ovlivňují události v zahraničí a politicko-administrativní zásahy do marží a daní než tuzemský trh.

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