Společná intervence Washingtonu a Tokia byla první svého druhu od roku 1998. Jeden technický detail ale napovídá, že skrytým předmětem obrany nemusel být kurz.
Na fotografii z jednání americké vlády byl zachycen poznámkový blok ministra financí Scotta Bessenta s pokynem nakoupit jeny za pět až deset miliard dolarů. Oficiálně šlo Washingtonu o stabilitu asijských měn. Zvolený způsob financování ale naznačuje, že ve hře mohlo být víc než jen posílení jenu. Samotné Tokio totiž krátce předtím nasadilo na podporu vlastní měny odhadem až 60 miliard dolarů a jen po propadu na nejslabší úroveň za čtyři desetiletí v prvním srpnovém týdnu citelně posílil.
Co se dočtete dál
- Jaké pozadí může mít intervence ve prospěch japonského jenu?
- Čeho se obává Washington u svých dluhopisů?
- Jakou roli hraje japonská burza?
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