Evropská centrální banka se až se zpožděním dozvěděla, že americké ministerstvo financí při intervencích ve prospěch japonského jenu koncem července nepoužilo dolary, ale eura. Stalo se tak poprvé od konce druhé světové války, kdy se centrální banky mezi sebou dohodly na základní spolupráci: použití jiné měny při intervencích bez vědomí emisní banky je proto právem považováno za bezprecedentní porušení norem spolupráce západních centrálních bank.
Co se dočtete dál
- Proč byla ECB zaskočena použitím eura při intervencích ve prospěch japonského jenu?
- Jaké následky může tento krok mít?
- Jak se mění politika světových centrálních bank?
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