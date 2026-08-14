Od roku 2023 dostávají zemědělci zvýšenou redistributivní platbu na prvních 150 hektarů půdy. Opatření bylo prezentováno jako způsob, jak podpořit malé a střední hospodáře. Po více než půl roce od změny vlády je na místě bilancovat jeden z nejvýraznějších zásahů předchozího kabinetu do zemědělské politiky státu. Praxe totiž ukázala, že hranice 150 hektarů oddělila především nejmenší hospodáře prakticky od všech ostatních a nejcitelněji poškodila především střední podniky, zcela proti deklarovaným úmyslům zastánců tohoto opatření.

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