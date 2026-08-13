Fenomén akcií Magnificent 7 byl původně založen na poměrně jednoduché skutečnosti: šlo o největší a nejdominantnější veřejně obchodované společnosti na světě. S částečnou výjimkou Tesly. Tyto firmy kombinovaly globální rozsah podnikání, mimořádně silné konkurenční výhody, téměř monopolní postavení ve svých klíčových segmentech a bezprecedentní schopnost generovat volné cash flow. Právě proto se staly ideálním symbolem tzv. quality growth akcií. Investoři u nich oceňovali nejen technologickou dominanci, ale také vysokou ziskovost, nízkou kapitálovou náročnost a schopnost vracet kapitál akcionářům prostřednictvím masivních zpětných akciových odkupů.
Tento model se však v poslední době začíná zásadně měnit. Hyperscaleři, tedy zejména Microsoft, Amazon, Alphabet/Google a Meta, investují bezprecedentní objemy kapitálu do datových center, polovodičů, energetické infrastruktury a dalších částí ekosystému umělé inteligence. To znamená, že stále větší část jejich provozního cash flow je absorbována kapitálovými výdaji. Jinými slovy, příběh mimořádně silného volného cash flow, který v posledních letech významně podporoval jejich zhodnocení, je dnes mnohem méně jednoznačný. Investiční teze u Magnificent 7 tak nikdy nebyla pouze o vedoucí technologické pozici, ale také o výjimečné tvorbě hotovosti. A právě tato druhá část investičního příběhu nyní velice výrazně slábne.
Co se dočtete dál
- Jsou investice do AI infrastruktury návratné?
- Které segmenty budou z AI cyklu profitovat nejvíce?
- Jaké jsou možné scénáře dopadu na hodnotu akcií?
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