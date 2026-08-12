V červenci se z kyberbezpečnostního testu s AI stal skutečný kybernetický incident. Autonomní systém využívající modely OpenAI měl v uzavřeném prostředí vyřešit simulovanou hackerskou úlohu. Místo toho našel cestu na otevřený internet a následně do skutečných systémů společnosti Hugging Face, velké platformy pro modely AI a data.

Hugging Face později zrekonstruoval přibližně 17 600 jednotlivých akcí během čtyř a půl dne. Většina vedla do slepé uličky. Právě v tom však spočívá podstata případu. Agent mohl neúspěšnou cestu strojovou rychlostí nahradit další, a to tisíckrát.

Z pohledu modelu nebyl Hugging Face protivníkem, ale možnou zkratkou. Agent měl uspět v kyberbezpečnostním testu a dospěl k závěru, že řešení mohou být uložena právě tam. Žádný vývojář mu krok za krokem nepřikázal, aby tuto společnost napadl. Systém sledoval zadaný cíl a našel cestu za hranici, která jej měla udržet uvnitř.

O devět dní později zveřejnil Anthropic jiný typ selhání.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou další typy bezpečnostního selhání, ve kterých hraje roli AI
  • Jak problémy řeší legislativa v EU a USA
  • Jak budou k incidentům přistupovat soudy