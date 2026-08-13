Místo ve školce není, … škola pro vás nemá místo, jděte do spádové ať už má jakoukoliv kvalitu,…. na gymnázium zapomeňte, na učilištích je míst dost a vzdělání či maturita je stejně ztrátou času. V současné době vstupují na trh práce silné ročníky narozené po roce 2006. Mladí dospělí, kteří celý svůj život slyšeli, že jich je moc a jsou v podstatě na obtíž.
Demografickou vlnu nikdo neočekával – nejen v době narození (logicky), ale vlastně po celou dobu jejich života, kdy se ukázalo, že obce, města a politici s těmito dětmi nepočítají. Teď děti baby boomu počátku tisíciletí stojí před nedostatkem míst na vysokých školách, snaží se přežít při absolutně nedostatkovém bydlení a samozřejmě na trhu práce.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí nezaměstnanost v České republice?
- Jaké jsou bariéry na pracovním trhu?
- Jaké mají dopady na společnost?
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