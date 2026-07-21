Máloco vyvolává takový rozruch jako plány na centralizaci zdravotnické péče. Přesun náročnějších operací z malých nemocnic do specializovaných center je přitom dlouhodobě v zájmu pacienta. Stačí se podívat na zprávy o kvalitě péče, které (byť bez zveřejnění jména nemocnice) dlouhodobě publikuje Kancelář zdravotního pojištění.
Zdravotní pojišťovny údaje za jednotlivé nemocnice mají. A jak kulantně popisují, při pohledu na jednotlivá pracoviště je možné sledovat významné rozdíly v kvalitě a organizaci péče mezi těmito pracovišti. A netýká se to „jen“ specializované onkopéče, o které se nyní diskutuje, ale platí to i pro řadu dalších zákroků.
Co se dočtete dál
- Jak se mění systém zdravotní péče?
- Jaké jsou argumenty pro a proti centralizaci?
- Jak by měla vypadat síť nemocnic v novém světě?
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