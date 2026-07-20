Další vládní slib se odkládá. Vláda posune změnu valorizačního vzorce penzí na příště, na dobu, až vymyslí, jak zastropuje věk odchodu do důchodu a co udělá s lidmi, kteří pracují v náročných profesích. A zjevně také poté, až vymyslí, kde vezme peníze na rychlejší zvyšování důchodů, než je to současné, což před volbami slibovala.
Zatím se vyšších peněz dočkají jen dvě skupiny seniorů: Těm, kteří ještě stále pracují, se bude víc zvyšovat procentní výměra důchodů. A peníze navíc dostanou lidé, kteří se dožijí 80 a více let. Současný model začíná odměňovat až 85leté.
Co se dočtete dál
- Jaké změny v penzích vláda chystá?
- Zachrání odsunutí změny valorizačního vzorce rozpočet?
- Co Babišova vláda podcenila?
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