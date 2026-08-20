Všichni z nás ty nejnormálnější věci často v naší high-tech době přehlížíme. Voda, normální voda naše vezdejší – která se nám stala ještě víc vezdejší než chléb – se teď připomněla.
Stačí přece jen otočit kohoutek – a je. Přesně tam, kde ji potřebujeme mít, a v množství, které potřebujeme. Aktuálně nás sužuje její nedostatek. Našinec si snadno vybaví doby, kdy nás ničil její přebytek. A ani při záplavách jsme ji regulovat neuměli. A tak pohříchu vidíme, že neumíme regulovat ani AI, ani vodu. Podobně se to děje s kapitálem, někdy je ho moc, jindy málo. Jednou hrozí credit crunch, pak zas příliš vysoká inflace. To vše nám připomíná, jak pokorně bychom se světem měli pohybovat. Jsme závislí na silách silnějších, než jsme sami – ať se jedná o vodu, pradávný základ života, nebo poslední výkřiky lidmi vytvořených technologických novinek.
Co se dočtete dál
- Co pro nás znamená voda.
- Jak se na ni dívali lidé v historii.
- Co všechno zapříčinila v historii.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.