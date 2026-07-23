Jak pravdě podobní jsme?
My? Skoro vůbec.
Vědecky pro mne vždy znamenalo pořádně. Tak nejlíp, jak to jen jde, co možná nejvíce kritickýma očima a mozky zhlédnuto, co nejvěcněji, a dokud je tam špetka pochyb, hypotézu nepřijímat. Tak to koneckonců kdysi nakousl René Descartes, obecně považovaný za „tatínka vědy“.
Vždy mě fascinovalo to české slovo pravděpodobnost. Každý tam ihned slyší pravdě podobnost. A tak si tedy dovolím malou slovní hříčku. Jak pravdě podobní jsme my, lidé?
Co se dočtete dál
- Jaká je pravděpodobnost vzniku lidstva.
- Úloha náhody.
- Jak moc máme věřit.
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