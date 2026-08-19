Po suchém únoru byl suchý každý další měsíc a nebylo to ani trochu vtipné. Deficit vody je tak velký, že ho nezvrátí několik dnů dešťů. Ani ochlazení.
Svědčí o tom nejen statistiky, ale též přibývající zákazy čerpání vody z řek, zalévání zahrad z vodovodních řadů, napouštění bazénů, splavnosti části vodních toků. A také dramatické záběry vyschlých potoků, menších vodních ploch a téměř prázdných koryt velkých řek, v nichž by mohli pátrat archeologové, historici a hledači pokladů.
Český premiér nebyl jediný, kdo se modlil za déšť. Jen měl hodně velké zpoždění. Andrej Babiš je náš největší agrobaron, mělo by mu proto být už desítky let jasné, jak je voda pro krajinu a život v ní významná a že je nutné proti suchu systematicky bojovat. Nejen v zájmu kvality života v této zemi, ale i kvůli jeho budoucím ziskům.
Přesto jeho vláda zaspala. Tvrzení, že ANO bojuje proti suchu už od roku 2015, jen o tom média neinformují, je výsměch realitě, kterou kolem sebe vidí každý u nás.
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