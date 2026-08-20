Příprava státního rozpočtu na příští rok se proměnila v noční můru. Nejen odpovědného národohospodáře, ale i každého, kdo si zachoval v dnešní době radostného rozhazování elementární pud sebezáchovy. To, co Andrej Babiš s Alenou Schillerovou chystají, těžko nazvat jinak než jako soustředěný útok na nastupující generaci, která bude vystavena následkům jejich brutálního populismu.
Dá se to nejlépe ukázat na dvou momentech. Na opulentních absolutních číslech a na katastrofálním přístupu vlády k financování obrany země.
Co se dočtete dál
- Jak drsně Babiš a spol. zadlužují Česko v době prosperity
- Co o skutečné povaze jejich rozpočtu říká přístup k obraně země
- Kdo na dnešní opulentní přistup doplatí nejvíc
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