Veřejné akciové trhy hlásí po druhém kvartálu roku 2026 rekordní růst ziskovosti. A to nejen ve Spojených státech, kde je zatím průměrný růst ziskovosti meziročně téměř 30 procent, ale i v Evropě, kde je 23 procent, nebo v Japonsku s těžko uvěřitelným růstem o 64 procenta. Pozitivním faktem je, že mediánový růst ziskovosti dosahuje 12 procent, což implikuje velmi solidní vývoj napříč různými sektory a firmami.
Vývoj ziskovosti je často ovlivněn mimořádnými položkami jako přeceněním aktiv (nepeněžní položka) a kolísavostí srovnávací základny. Je tedy dobré sledovat i tržby firem, které v dříve zmiňovaném kvartálu rostly o 10 až 14 procent. Opět velmi nadprůměrný údaj, pokud vezmeme v potaz inflaci jen okolo dvou až tří procent při reálném růstu HDP do dvou procent.
Rychlejší růst zisků oproti tržbám ukazuje na kladnou provozní páku a zákonitě rostoucí marže. Jestliže byla průměrná zisková marže (na úrovni čistého zisku) firem v nejsledovanějším indexu S&P 500 před deseti lety ve výši 10,8 procenta, pro rok 2026 se očekává 16,4 procenta. Návratnost kapitálu se dokonce vyšplhala za stejné období z 12 na 20 procent, jelikož jsou firmy schopné dosahovat lepší ziskovosti s poměrově nižším kapitálem.
Druhá strana mince jsou zaměstnanci jako jedna z hlavních nákladových položek většiny firem. Zůstaneme-li v USA, tedy země s nejrozvinutějším kapitálovým trhem, nominální růst mezd dosáhl v červnu „jen“ 3,8 procenta (reálný byl pouze 0,1 procenta). Při dlouhodobějším pohledu posledních dvaceti let dosahuje průměrný reálný růst mezd jen 0,6 procenta. Pokračuje přitom setrvalý pokles podílu mzdových příjmů na HDP s posledním údajem 52,9 procenta (ze zhruba 65 procent v 50. letech 20. století).
Nepřekvapivě pak roste podíl kapitálových výnosů na celkovém HDP, zatímco klesá podíl práceschopných lidí na trhu práce (podle posledního údaje 61,4 procenta). A to svět teprve stojí na prahu další vlny automatizace a robotizace za pomoci umělé inteligence, která by měla výrazně přispět k růstu produktivity práce (návratnosti kapitálu) při pravděpodobně minimální mzdové inflaci (nahrazování lidské práce).
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