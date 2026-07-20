Ekonomiky menších zemí mohou stát na jedné či pár klíčových firmách. Ostatně, co by bylo Česko bez Škodovky... Nyní jsou však i největší světové ekonomiky velmi závislé na rozhodnutích pár velkých firem ohledně byznysu kolem umělé inteligence. Investiční boom kolem AI už dosáhl takové velikosti, že v prvním kvartále byl klíčovým tahounem americké ekonomiky, stojícím za více než polovinou z 2,1procentního růstu HDP. Nejsou to však pouze USA. Nové údaje za 2. čtvrtletí ukazují, že velmi podobná je situace také v Číně. Ještě větší dominanci AI v příspěvcích k růstu ekonomiky pak můžeme vidět u Tchaj-wanu nebo Koreje.
Celá vlna investic tažená datacentry se rozprostírá do několika sektorů – nejde pouze o čipy. Poptávka stimuluje navyšování kapacity u spousty firem. Zároveň platí, že se efekt v ekonomice nabaluje skrze výdaje domácností, jejichž bohatství zvedají zisky z akcií. V jádru však stojí masivní investiční plány pouze několika firem – Amazonu, Alphabetu, Microsoftu a Mety.
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Na jednu stranu je určitě pozitivní, pokud firmy generující stovky miliard zisků tyto peníze roztočí v ekonomice, navíc s potenciálem přispět k dlouhodobému navýšení produktivity. Na stranu druhou je ale třeba počítat s tím, že tempo navyšování už tak masivních investičních výdajů není udržitelné. Navíc investice do produkčních kapacit jsou typicky velmi cyklické, zvláště v IT sektoru, a to bude pravděpodobně platit i pro AI, třebaže nám ještě zkušenost s kompletním cyklem chybí. A o tom, jak cyklus bude pokračovat, v podstatě rozhoduje pár firem, podle nichž upraví své plány ostatní hráči.
Ve výsledku tak nejen akcioví investoři, ale také ekonomičtí analytici nebo i centrální bankéři budou pozorně sledovat, co zazní na konferencích po zveřejnění výsledků zmíněných firem. Podle toho, jestli se jejich plány na kapitálové výdaje budou dál nafukovat, stagnovat, nebo dokonce utlumovat, je třeba upravit nejen investiční rozhodování, ale také ekonomické výhledy. První na řadě je už tento týden Alphabet.
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