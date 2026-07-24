Někdy by se chtěl člověk probudit v minulosti a znovu prožít nezapomenutelné okamžiky. A někdy má zas naopak pocit, že se skutečně ocitl v minulosti a prožívá noční můru. Tento okamžik, zdá se, nastal právě teď.
Cena ropy na světových trzích se opět vrátila nad sto dolarů za barel. Důvodem je eskalace konfliktu na Blízkém východě, jehož konec evidentně nenastal po uzavření příměří. Zástupci USA navíc tvrdí, že íránské vedení není schopné uzavřít dohodu, což dost jasně naznačuje, že válka neskončí tak rychle, jak se zdálo. Ceny černého zlata prudce stouply poté, co jemenští Húsíové zaútočili na ropné tankery v Rudém moři, které je novou trasou po výpadku Hormuzského průlivu. Cena ropy se na hranici 100 dolarů za barel naposledy obchodovala v květnu.
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