Cenové představy kupujících a prodávajících se začínají rozcházet...Ochota kupujících akceptovat další dynamický růst cen pro tuto chvíli dosáhla svých limitů. Kulantní vyjádření z poslední analýzy trhu nemovitostí realitní kanceláře Svoboda & Williams vystihuje současný stav na trhu nemovitostí. Co se přesně děje? A máme věřit „pohádkám“ o nekonečném růstu cen nebo spíš počkat na korekci, která vždy přijde. Je tedy většínou ve chvíli, kdy už máme ten svůj byt koupený za draho, případně neprodaný za tu „nejlepší cenu“. Zkrátka přijde ve chvíli, kdy se to moc nehodí, kdy je krize, cena peněz vysoká, případně jsou tu další okolnosti, které neumožňují využít všech výhod a stát se rentiérem se stovky kvalitních a výnosných nemovitostí v zádech.
Co se dočtete dál
- Jaké signály posílá trh nemovitostí?
- Porostou ceny do konce roku?
- Co bude mít zásadní vliv na další vývoj?
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