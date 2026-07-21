Španělské oslavy triumfu ve světovém fotbale byly, jsou a nepochybně ještě chvíli budou velkolepé. Zároveň nám ukazují, jak je dnešní Španělsko jiné, než jsou převládající trendy v evropské a euroatlantické politice.

Vyniká to zejména při pohledu z Česka, které spolu s dalšími zeměmi střední Evropy prožívá vlnu nacionalismu, uzavírání se a sebestředného populismu. Podstatou zdejší prosperity a bezpečnosti by měla kvůli struktuře ekonomiky být naopak co největší otevřenost a spolupráce – jak to právě ukazují Španělé, i když ve zbytku Evropy s tím kvůli ideologizaci všeho narážejí.

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