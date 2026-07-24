Od začátku roku 2026 Ukrajina rychle rozšiřuje svoji kampaň dálkových úderů. Její drony zasahují cíle stále hlouběji v ruském vnitrozemí. Mají také stále větší dopad jak na ruský průmysl, tak na armádu. Tato nová strategie Kyjeva významně mění charakter rusko-ukrajinské války. Namísto snahy o stabilizaci nebo průlom na frontě se Kyjev zaměřuje na oslabení ekonomických, logistických a sociálních systémů, které udržují ruské jednotky nasazené proti Ukrajině v chodu.

V jistém smyslu nyní Kyjev v Rusku provádí to, o co se Moskva pokoušela na Ukrajině už od anexe Krymu v únoru 2014. Kyjev se snaží dosáhnout politických cílů nikoli na frontě, ale prostřednictvím systémového narušení týlu.

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Co se dočtete dál

  • Které typy ruské infrastruktury nejvíce trpí ukrajinskými údery?
  • Jaké jsou hlavní nedostatky ruské protivzdušné obrany?
  • Které tři strategické reakce má Moskva k dispozici?

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