Ještě v roce 2016 bylo téměř nemožné najít banku ochotnou financovat český obranný projekt. Dnes se o tytéž zakázky přetahují. Sektor, který byl považován za těžko financovatelný, se stal vyhledávaným cílem kapitálu. Paradoxně však za otočkou o 180 stupňů není domácí trh, ale politická rozhodnutí na mezinárodní úrovni.
Hlavní bariérou býval výklad pravidel společenské odpovědnosti (ESG). Řada bank a fondů kvůli nim obranu vylučovala. A pak zaúřadovala mimo jiné Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB). Deklarovaly, že rámec ESG obranu nevylučuje. Samotná EIB pak objem prostředků pro obranu výrazně navýšila. Mezi investory se ujala zkratka, že bezpečnost je nové ESG. Spojenci se navíc na loňském summitu NATO v Haagu zavázali směrovat do roku 2035 na obranu až pět procent HDP, což zásadně ovlivnilo kalkulaci věřitelů.
Obrovský přesun financí potvrdil EY European Attractiveness Survey 2026: počet projektů přímých zahraničních investic do evropské obrany meziročně vzrostl o 84 procent. A co platí v oblasti obranného průmyslu pro EU, to platí pro českou ekonomiku dvojnásob. Vývoz vojenského materiálu stoupl z 15,2 miliardy korun v roce 2021 na rekordních 94 miliard v roce 2024 a odhady za loňský rok hovoří o 110 až 120 miliardách. Mezi globálními dodavateli zbraní se Česko posunulo na sedmnácté místo.
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Souběžně se proměnil i postoj bank. Tuzemské finanční domy půjčily zbrojovkám v roce 2025 zhruba 80 miliard korun, tedy dvojnásobek předchozího roku. Vedle dluhového kapitálu od bank se však dvě domácí zbrojovky úspěšně financovaly i prostřednictvím kapitálového trhu – IPO CSG, respektive uvedení akcií Colt Group na amsterdamskou burzu je potvrzením atraktivity sektoru pro investory.
Teď už jde jen o potvrzení trendu. Zatímco velcí hráči nemají problém, malé a střední firmy i poté, co odpadla bariéra ESG, stále narážejí na obtížný přístup k úvěrům, zárukám i pojištění. Právě u nich se ukáže, zda jde o skutečnou strukturální změnu, pro kterou je charakteristické, že se do oboru přesouvá širší vědecká a technologická špička.
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