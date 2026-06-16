Přestože už samotný páteční debut SpaceX patřil k největším burzovním událostem posledních let, teprve první celý obchodní den ukázal, jak mimořádný hlad po akciích investoři skutečně mají. Akcie společnosti v pondělí přidaly téměř 20 procent a uzavřely na 192,50 dolaru, čímž se tržní kapitalizace vyšplhala nad hranici 2,5 bilionu dolarů.

SpaceX se tak během jediného obchodního dne posunula mezi absolutní světovou elitu a předstihla i tchajwanského polovodičového giganta TSMC. Stala se tak šestou nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností světa. Trh ale nebere SpaceX jako klasickou firmu. 

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Co se dočtete dál

  • Proč akcie SpaceX pokračují v růstu.
  • Jak tomu nahrálo tržní prostředí.
  • Proč trh nevnímá SpaceX jako klasickou firmu.
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