Někdy to vypadá, že politická situace je tak zoufalá, že dává smysl volit stranu, která se věnuje trollingu a recesi. „Všechno je k vzteku, tak si proti tomu pojďme zaprotestovat tím, že se všem vysmějeme,“ řekne se. Je to pochopitelný postoj, ovšem má svá nemalá rizika. Modelový příklad představuje působení strany Motoristé sobě. Jak se projevuje a co z toho plyne?
Že Motoristé jsou primárně trollingová strana, je jasné. Vyplývá to už z jejich názvu a odpovídá tomu jejich provokativní vystupování a absurdní rétorika, kterou obsluhují voliče, kteří by nejraději do všeho praštili. Pokud by byli v opozici, mohlo by to být vlastně docela užitečné, zhruba jako byli užiteční šašci na královských dvorech. Jenže situace je jiná. Motoristé se dostali do vlády a vzhledem k tomu, že nic jiného než trolling neumí, nezbývá jim než ho promítat i do reálného vládnutí. A to je problém.
Co se dočtete dál
- Jak ujetě se mototrollové vyjadřují o klimatické krizi.
- Proč za ně může i premiér Babiš, který se tváří, jako by nebyli ve vládě.
- Co z toho plyne pro voliče.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.