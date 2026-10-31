Filozof Immanuel Kant podle legendy vycházel každý den v pět odpoledne na procházku tak přesně, že si podle něj obyvatelé Königsbergu seřizovali hodiny. Byla za tím mimořádná síla vůle? Proč nám podobná vytrvalost tak často chybí? A jak si usnadnit cestu od dobrého úmyslu ke skutečnému jednání?
Podobný příběh snadno vzbudí obdiv k pevné vůli. Člověk, který večer místo plánované procházky nebo návštěvy fitka stráví hodiny s telefonem, si pak snadno připadá nedisciplinovaný. Jenže tím porovnává hotovou rutinu s činností, pro kterou ještě pokaždé hledá čas i odhodlání. Právě v tomto rozdílu může být část odpovědi.
Co se dočtete dál
- Co může stát za vytrvalostí lidí, kteří zdánlivě nikdy neztrácejí disciplínu?
- Co udělat po vynechaném dni, aby další pokus neskončil u slibu „od pondělí“?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace