Filozof Immanuel Kant podle legendy vycházel každý den v pět odpoledne na procházku tak přesně, že si podle něj obyvatelé Königsbergu seřizovali hodiny. Byla za tím mimořádná síla vůle? Proč nám podobná vytrvalost tak často chybí? A jak si usnadnit cestu od dobrého úmyslu ke skutečnému jednání?

Podobný příběh snadno vzbudí obdiv k pevné vůli. Člověk, který večer místo plánované procházky nebo návštěvy fitka stráví hodiny s telefonem, si pak snadno připadá nedisciplinovaný. Jenže tím porovnává hotovou rutinu s činností, pro kterou ještě pokaždé hledá čas i odhodlání. Právě v tomto rozdílu může být část odpovědi.

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Co se dočtete dál

  • Co může stát za vytrvalostí lidí, kteří zdánlivě nikdy neztrácejí disciplínu?
  • Co udělat po vynechaném dni, aby další pokus neskončil u slibu „od pondělí“?
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