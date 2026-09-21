Odchod Klause Zellmera z vedení Škody Auto by sám o sobě nebyl zprávou, která rozhodí automobilový trh napříč Evropou. Šéfové automobilek odcházejí, mění posty a přecházejí ke konkurenci. Tak proč by se tak nemohlo dít také u mladoboleslavské automobilky.
Na tomto případu je ale pozoruhodné něco jiného: způsob, jakým byl jeho konec oznámen. A především ten zvláštní „nesoulad“ mezi komunikací Volva a Škody Auto.
První zprávu zveřejnilo v neděli kolem poledne Volvo. Oznámilo, že se Zellmer ujme funkce prezidenta a generálního ředitele švédské automobilky nejpozději k 1. říjnu 2027. Tedy s více než ročním předstihem. Samotné načasování naznačuje dvě věci: že asi nešlo o rozhodnutí učiněné ze dne na den a že Klaus Zellmer má zřejmě dlouhou „konkurenční doložku“. Tedy že nemůže z vedení jedné automobilky plynule přejít jinam mimo koncern VW bez vynucené pauzy.
Co se dočtete dál
- Proč Volvo oznámilo Zellmerův nástup s více než ročním předstihem?
- Proč Škoda reagovala až s odstupem a proč oznámení nebyla koordinovaná?
- Co znamená použití fotografie z Mladé Boleslavi pro vnímání přestupu?