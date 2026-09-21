Česká republika má své Národní onkologické centrum. Minulý týden ho otevřela pražská Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Je to jeden z největších zdravotnických projektů současnosti. V jednom areálu propojuje ambulantní i lůžkovou péči, diagnostiku, operační sály, laboratoře i zázemí pro klinické studie a vývoj moderní léčby. A je důležité zdůraznit, že by bez podpory evropských prostředků možná nevzniklo.
Na první pohled je to především český projekt. Zároveň je to ale dobrý příklad toho, jak mohou evropské peníze pomáhat chránit zdraví a zachraňovat životy lidí přímo v členských státech.
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