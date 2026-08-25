Co by mělo být jednou z nejdůležitějších povinností každé vlády? Kanadský premiér Mark Carney to vyjádřil naprosto přesně. „Připravovat se na nejhorší, nikoliv doufat v nejlepší,“ prohlásil poté, co loni vyhrál volby. A neskrýval, co tím myslí – výslovně zmínil amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trump opakuje, že Kanada není skutečným státem, ale měla by se stát součástí Spojených států. Opět to zmínil i v těchto dnech, kdy se rozhodl uvalit vysoká cla na část kanadského dovozu do USA. Kanada je přitom na vzájemném obchodu se svým sousedem do značné míry závislá. Ale požadavky, které by musela splnit, aby se clům vyhnula, jsou podle expertů zcela nesmyslné. „Stejně jako nekompetentní mafie daly USA protivníkovi nabídku, kterou nemohl než odmítnout,“ glosoval americký přístup Alan Beattie, autor newsletteru Trade Secrets z deníku Financial Times.

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Co se dočtete dál

  • Jak moc budou Kanadu nová americká cla bolet.
  • Co je pro ni ale mnohem větší hrozbou.
  • Bude muset Kanada ustoupit, podobně jako dříve EU, nebo má na Trumpa nějaké „páky“?

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