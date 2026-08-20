Evropská ekonomika postupně zpomaluje přibližně padesát let. Většina států dosahuje každé další desetiletí pomalejšího průměrného růstu HDP než v předchozím. Podobně brzdí i produktivita práce vyjádřená jako HDP na pracovníka. Evropa zpomaluje přesto, že většina států EU hospodaří s rozpočtovými deficity, které hospodářskou aktivitu podporují. Nejde tedy o běžný ekonomický cyklus, ale o dlouhodobý úpadek.
Mezi nejčastější vysvětlení zpomalování dynamiky evropských ekonomik patří technologické nasycení, stárnutí populace, zpomalování růstu produktivity práce, rostoucí sociální výdaje a regulace, globalizace nebo nedostatečné investice do inovací.
Co když ale nejde o ty nejdůležitější příčiny? Je možné, že opatření, kterými se vlády snaží ekonomiky nastartovat, řeší především následky?
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