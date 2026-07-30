Kdyby byly hlavním problémem německé ekonomiky pouze drahé energie, situaci by to podstatně zjednodušilo. Ceny plynu i elektřiny totiž postupně klesají. Přesto tamní průmysl dál ztrácí podíl na světových trzích a jeho konkurenceschopnost slábne. To naznačuje, že skutečný problém leží mnohem hlouběji.
Německo nezačíná prohrávat kvůli drahé výrobě. Prohrává, protože jeho náklady rostou rychleji než produktivita. Vyšší mzdy, energie nebo regulatorní náklady by samy o sobě nebyly fatální, pokud by je doprovázel stejně rychlý růst inovací a efektivity. Jenže právě produktivita se stala nejslabším článkem největší evropské ekonomiky.
Bundesbanka upozorňuje, že německý export ztrácí dynamiku již od roku 2017. Energetická krize tento trend pouze urychlila. Ještě důležitější je však jiná změna. Čína přestala být odbytištěm německých výrobků a stala se jejich konkurentem. V automobilech, strojírenství nebo elektrotechnice dnes německé firmy soupeří s výrobci, kteří často nabízejí podobnou kvalitu za nižší cenu.
Německo přitom příliš dlouho žilo z úspěchu svého poválečného průmyslového modelu. Investice do infrastruktury, digitalizace nebo modernizace ekonomiky zaostávaly, zatímco byrokracie a regulace narůstaly. Výsledkem je ekonomika, která tradičně vyrábí kvalitní produkty, ale stále obtížněji je prodává za cenu odpovídající vlastním nákladům.
Pozitivní zprávou je, že ukazatele podnikatelské nálady Ifo nebo PMI se zlepšují a německé hospodářství se pravděpodobně odráží ode dna. To ale není totéž jako návrat konkurenceschopnosti. Růst HDP lze podpořit veřejnými výdaji, produktivitu však žádný státní rozpočet nenařídí.
Pro Česko je to důležitější zpráva, než se může zdát. Německo zůstává naším největším partnerem a dlouhodobé oslabení jeho průmyslu se nevyhnutelně přenese i na tuzemské dodavatele. Právě proto by české firmy měly urychlit diverzifikaci exportu a nespoléhat výhradně na německý trh.
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