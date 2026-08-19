Index volatility VIX se probudil a akciové indexy korigují dosavadní letošní růst. Hlavním důvodem jsou rostoucí výnosy na státních dluhopisech a s tím spojená vyšší diskontní míra vstupující do ocenění ostatních aktiv. Zatímco výnosy krátkých splatností zůstávají v návaznosti na sazby centrálních bank relativně v klidu, výnosy na dlouhém konci výnosové křivky míří globálně poměrně rychle vzhůru. Proč výnosy dluhopisů od Japonska přes Evropu až po Spojené státy vystoupaly na nejvyšší hodnoty za posledních několik desetiletí?
Jako vždy jde o kombinaci několika faktorů. Jednak je tu nedávná zkušenost s inflační vlnou během let 2022 a 2023 po vypuknutí války na Ukrajině. Obdobně proinflačně působí nyní rostoucí cena ropy a plynu kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Cenu elektřiny navíc tlačí nahoru stejně jako třeba měď nebo ceny pamětí velkolepé plány na výstavbu datových center kvůli AI. Vzhledem k budoucím závazkům hyperscalers v řádu bilionů dolarů může jít o fenomén trvající ještě řadu let.
Už zase letí trhy do nebes. Deset grafů ukazuje, jestli to může vydržet
Financování výstavby datových center navíc vysává volnou likviditu na finančním trhu, která by jinak mohla mířit do státních dluhopisů. Kvůli válce na Blízkém východě také vysychá dosud bezedný zdroj kapitálu od ropných zemí Perského zálivu, které nyní musí financovat domácí záležitosti a na zahraniční investice už tolik nezbývá.
Nabídka dluhopisů přitom neustále roste. Fiskální stavidla v západním světě se od pandemie ještě více uvolnila a žádná úsporná opatření se v podstatě nedaří schválit. Výrok levicového kandidáta na francouzského prezidenta Mélenchona, že by nebylo od věci část státního dluhu zrušit, situaci také úplně neuklidňuje. Svoji roli v růstu výnosů pak může mít i jmenování Kevina Warshe guvernérem Fedu. Současná americká administrativa nyní může pokračovat v naplňování plánu Mar-a-Lago, když má v čele centrální banky svého člověka.
Investoři pak za půjčení vládám na dlouhé období kvůli vyššímu riziku jednoduše požadují vyšší výnos.
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