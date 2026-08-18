Vyjednávání o rozpočtu mezi ministryní financí Alenou Schillerovou a jednotlivými resorty začalo a jasné je jedno: stejně jako v případě minulé vlády jsou ministři nespokojeni s tím, co by měli dostat. Prostě je to málo a oni musí splnit programové prohlášení vlády a také tak trochu potřebují nějaké to PR před voliči, i když nutno uznat, že v tomto „drží basu“ podstatně lépe než třeba koalice minulé vlády.
Podle Schillerové jsou prioritou investice (mají zabezpečit růst ekonomiky, kterému nevěří ani její resort), zdravotnictví, sucho, povolenky a pár dalších věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu slibuje nejvyšší růst platů ve veřejné sféře, k tomu je potřeba naplnit slib o rychlejší valorizaci důchodů a navíc budou zapotřebí také nějaké ty peníze na sociální dávky i sociální služby.
Co se dočtete dál
- Jaký deficit rozpočtu vláda plánuje na rok 2027?
- Kdo má dostat přidáno?
- Kde vzít peníze navíc?
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