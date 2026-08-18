Je to suverénně nejbizarnější zpráva léta. Tomio Okamura začal osobně řešit chybějící toaletní papír ve vlacích. „Informoval jsem koaliční partnery, že jsem požádal našeho ministra Ivana Bednárika o zajištění toaletních papírů ve vlacích Českých drah,“ svěřil se před Úřadem vlády novinářům předseda SPD a Poslanecké sněmovny.
Spolkněme prvoplánové komentáře typu, že Okamura má zjevně h…o co na práci, a pojďme se podívat, co za takovým vystoupením může být. Vysvětlení, které se nabízí, je hned dvojí: politicko-marketingové a personálně-mocenské.
Co se dočtete dál
- Jakou zprávu vysílá Tomio Okamura svým voličům skrze bizarní boj za toaletní papír ve vlacích
- Proč autoritáři používají jako prostředek politické komunikace mikromanagement
- Jak to dopadne s ředitelem Českých drah napadeným prostřednictvím toaletních nedostatků
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