Vláda se v nejbližších týdnech chystá schválit návrh novely zákona o doplňkovém penzijním spoření a poslat jej do sněmovny. Ministerstvo financí, které návrh připravilo, tvrdí, že nově by do penzijka mělo během následujících tří let vstoupit 600 tisíc nových (hlavně mladých) účastníků. Nicméně předloha obsahuje jeden parametr, který spolehlivě zajistí, že se tak nestane. Klientů v penzijku naopak bude kvapem ubývat. Zní vám to jako protimluv? Bohužel, nejde o nadsázku, ale o zhodnocení případných dopadů navržené reformy třetího pilíře.
Začnu pozitivy, která u reformní novely vidím – a těch je celá řada. Strategie životního cyklu je správná věc. Zhruba polovina střadatelů do padesáti let věku investuje dnes své peníze příliš opatrně, například do státních dluhopisů, a připravuje se tak o solidní výnos, který by jim přineslo uvážené investování třeba do akcií. Automatické zařazení mladého klienta do dynamičtější strategie a postupný přechod ke konzervativnějším nástrojům s přibývajícími léty je přesně to, co nám v Česku dlouho chybělo. Stejně tak vítám i zvýšenou podporu mladších ročníků pro zapojení do systému a chválím i rozumně nastíněný doběh transformovaných fondů. Stanovisko naší asociace proto nezní „ne reformě“. Zní „třikrát ano, jednou zásadní ne“. Zmíněné „ne“ ovšem míří přesně do základu celé konstrukce – ta se bez opravy tohoto základu celá zhroutí a zmíněná pozitiva přijdou vniveč.
Penzijní společnosti se brání: půlprocentní poplatek nás dostane do ztráty, omezí to nábor nových klientů
Návrh totiž přichází se snížením maximálního poplatku za správu peněz, a to z dnešního jednoho procenta na 0,5 procenta. A zároveň úplně ruší poplatek za zhodnocení. Politicky je to neprůstřelné. Kdo by se stavěl proti nižším poplatkům? Jenže tady je jádro nedorozumění: poplatek za správu není zisk penzijní společnosti. Je to cena, ze které se platí provoz – mj. správa fondů, distribuce, dohledové a regulatorní náklady, IT, ochrana klientských dat – a až pak případně může vznikat zisk.
Co se dočtete dál
- Jak změní vládní návrh penzijní spoření?
- Kdo na tom vyhraje a kdo prohraje?
- Jaké jsou náklady penzijních společností?
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